    jueves, noviembre 6
    Política

    Evistas presentan nueva proposición acusatoria contra Arce por la designación de Brenda Lafuente

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Luis Arce y Brenda Lafuente /Imagen de referencia/ Foto: Diario El Mundo
    Luis Arce y Brenda Lafuente /Imagen de referencia/ Foto: Diario El Mundo

    El exdiputado del ala evista, Renán Cabezas, llegó este jueves hasta las oficinas de la Fiscalía General del Estado en Sucre para presentar una nueva proposición acusatoria para juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce. La denuncia se refiere a la presunta designación indebida de Brenda Lafuente como directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

    “Es por el delito de designar como directora de la AJAM a Brenda Lafuente, adjuntando pruebas del delito de tráfico de influencias y vulneración de la Constitución, utilizando de forma deshonesta su cargo”, afirmó.

