Evistas se atribuyen la victoria de Paz y Lara y exigen cumplimiento de promesas electorales

El diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ányelo Céspedes, aseguró este lunes que el “voto duro” de su facción le dio la victoria al binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), conformado por Rodrigo Paz y Edman Lara. En ese sentido, exigió el cumplimiento de las promesas de campaña y advirtió con movilizaciones.

“Nosotros fuimos a votar, pero no teníamos a quién elegir, y por eso nuestra gente prefirió votar por Rodrigo Paz. Pero decirle que este apoyo que se le dio no es un cheque en blanco”, afirmó el legislador.

/// ED // SANTA CRUZ ///