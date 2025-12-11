Evistas se declaran en emergencia y refuerzan la seguridad de Evo Morales ante rumores de aprehensión

Tras la aprehensión del expresidente Luis Arce, los evistas en el trópico de Cochabamba decidieron reforzar la seguridad de Evo Morales. El dirigente David Veizaga informó este jueves que la exautoridad no saldrá del Chapare y denunció que existe un supuesto plan para «atentar» contra los dirigentes de la región.

«Estamos en estado de emergencia, en estado de alerta porque el gobierno de turno nos está provocando de manera directa. El gobierno está buscando la manera de provocar al pueblo y, una vez que el pueblo reaccione, instaurar una masacre violenta», aseveró.

/// JCH // COCHABAMBA ///