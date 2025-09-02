Evo Morales descarta postularse como alcalde o gobernador y aseguran que solo busca la presidencia

El exmandatario y dirigente del Chapare, Evo Morales, descartó presentarse como candidato en las elecciones subnacionales de marzo y se afirmó que solo buscará la presidencia del país con la sigla «Evo Pueblo», organización que ya inició el proceso para consolidarse, así lo manifestó este martes el senador Leonardo Loza. El parlamentario aseguró que Morales no está interesado en una alcaldía ni en una gobernación, y que su enfoque está en retornar a la silla presidencial en las próximas elecciones. «Estamos trabajando en consolidar nuestra alianza y participar como fuerza política en las subnacionales, pero de antemano informo que el hermano Evo no está interesado ni en alguna alcaldía ni gobernación», afirmó Loza.

/// APC // LA PAZ ///