Evo pide ser juzgado por la vía originaria y Gobierno señala que corresponde justicia ordinaria en caso de trata

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó hoy en entrevista con Radio Fides que la solicitud del expresidente Evo Morales para ser procesado por la justicia originaria campesina no tiene validez jurídica, ya que los delitos que se le atribuyen corresponden a la jurisdicción penal ordinaria. Explicó que los tipos penales vinculados a la trata y tráfico de personas están contemplados en el ámbito de la justicia común y no pueden ser tratados por instancias comunitarias.

“Esos tipos penales están dentro de la jurisdicción penal ordinaria y, por lo tanto, el expresidente tiene que ser juzgado en esa jurisdicción (…) Este es un tema de la justicia y nosotros vamos a respetar la independencia entre los órganos del Estado. La justicia verá los avances que se hacen”, declaró Oviedo.

El pronunciamiento del ministro se produjo luego de que la defensa del exmandatario presentara incidentes procesales para frenar el inicio del juicio oral, entre ellos uno que pide trasladar el caso a la jurisdicción indígena. Oviedo remarcó que, por la naturaleza del delito y lo dispuesto en la legislación vigente, Morales debe enfrentar el proceso ante la justicia ordinaria.

Respecto a las órdenes de aprehensión emitidas contra el exmandatario, el titular de Gobierno señaló que su ejecución depende exclusivamente de las instancias judiciales competentes y del Ministerio Público.

/// GPP // LA PAZ ///