“Evo Pueblo” ya cuenta con alianza para las subnacionales y anuncia que presentará candidatos en todo el país

El exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y miembro de “Evo Pueblo”, Ányelo Céspedes, informó que hasta el 18 de diciembre se conocerá la lista de candidatos que este frente presentará para las elecciones subnacionales de 2026. Señaló que también darán a conocer el nombre de la alianza política que los respaldará, ya que Evo Pueblo no cuenta con personería jurídica.

Céspedes afirmó que participarán en las gobernaciones y municipios como oposición al gobierno del presidente Rodrigo Paz. “Evo Pueblo estará en las subnacionales y este 18 de diciembre vamos a presentar desde Chimoré a los nueve precandidatos a las gobernaciones, a nuestros candidatos a alcaldes, asambleístas y concejales”, afirmó.

/// ED // SANTA CRUZ ///