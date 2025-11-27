Exalcalde de Oruro critica a la COB por amenazar al Gobierno tras haber disfrutado del poder

El exalcalde de la ciudad de Oruro, Jaime Cuentas, lamentó este jueves que surjan posturas contrarias al nuevo Gobierno, como las expresadas en la víspera por la Central Obrera Boliviana (COB). Señaló que dicha organización convivió durante años con los mandatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que ahora adopta una posición contradictoria frente a la actual administración.

“Aquella Central Obrera Boliviana que teníamos y que generaba una ideología y un espacio de conducción era diferente. Hoy es un grupo de borregos que no tiene ideología ni formación y que simplemente los une declararse en comisión para tener salarios sin trabajar, cuando el país está encima de ello”, afirmó.

/// JSM // ORURO ///