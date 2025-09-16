Exarcista presenta solicitud de juicio de responsabilidades contra Arce y pide arraigo para autoridades salientes

Este martes, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, se presentó en la Fiscalía General del Estado (FGE), en la ciudad de Sucre, para presentar la solicitud de juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce por el caso «Botrading». Además, pidió que se cumpla la Ley 1352, aprobada en 2020, que establece que las autoridades deben permanecer en el país hasta 90 días después de dejar sus cargos.

“Luis Arce Catacora no puede salir del país ni sus ministros. Le pedimos al Fiscal General dar cumplimiento para que este gobierno permanezca en el país y rinda cuentas por los actos de corrupción. Los hijos de Luis Arce Catacora no pueden salir del país”, afirmó Cuéllar.

/// EUC // CHUQUISACA ///