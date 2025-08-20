Excandidato del MAS pide a Grover García asumir la responsabilidad por el fracaso electoral

Limbert Tancara, excandidato a diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), pidió al presidente de su partido, Grover García, asumir la responsabilidad por el fracaso político del frente en las elecciones presidenciales del pasado domingo. La declaración surge luego de que García ee apartará de cualquier señalamiento sobre los resultados. “Son ellos los que han puesto candidatos, está la dirección nacional y las departamentales a la cabeza del Pacto de Unidad; ellos elaboraron las listas finales”, afirmó.

/// DPC // LA PAZ ///