Excompañero de celda de Marco Aramayo denuncia que el exdirector del Fondo Indígena fue envenenado y apunta a exautoridades

En entrevista exclusiva con Fides, el excompañero de celda del exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, Felipe Moza, afirmó que Aramayo no presentaba dolencias antes de su fallecimiento en 2022 y aseguró que fue envenenado. El entrevistado señaló como responsables de esta situación al exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y al exviceministro de Régimen Interior y Policía y excomandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera.

De acuerdo a lo manifestado, durante el tiempo que compartió celda con Aramayo, este le ratificó que los responsables del desfalco al Fondo Indígena fueron las autoridades de entonces. El exdirector sostuvo que los movimientos de recursos del programa eran conocidos por Evo Morales, la exministra Nemecia Achacollo, el exministro de Economía y exmandatario Luis Arce, entre otras exautoridades.

/// RCL // LA PAZ ///