Exconsejero de la Magistratura presenta proyecto de ley para destituir al vicepresidente por ir contra su propio gobierno

El exrepresentante del Consejo de la Magistratura de La Paz, Porfirio Machado, presentó este lunes un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para destituir al vicepresidente Edman Lara, a quien acusa de actuar en contra del nuevo gobierno y del presidente Rodrigo Paz.

Explicó que la propuesta plantea una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para llenar el vacío jurídico existente respecto a un mecanismo de revocatorio específico para la Vicepresidencia.

“Viabilizar en la Asamblea esta incorporación con el numeral 7 del artículo 240 de la Constitución. Sabemos que la revocatoria es por medio de referéndum para el Presidente; sin embargo, existe un vacío para el Vicepresidente. Dicho vacío debe llenarse con una reforma constitucional parcial para destituir al Vicepresidente. Existen muchas causales, no hay gobernabilidad de su parte”, afirmó.

