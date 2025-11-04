Close Menu
    martes, noviembre 4
    Exdiputada pide austeridad en la transición de mando y exhorta a la nueva legislatura seguimiento al trabajo de los exparlamentarios

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Rodrigo Paz - Pdte. electo de Bolivia
    Desde Cochabamba, la exdiputada del MAS, Olivia Guachalla, pidió al nuevo gobierno que asumirá el 8 de noviembre que el acto de transmisión de mando sea austero, considerando la difícil situación económica que atraviesa el país. Asimismo, instó a la nueva legislatura a dar seguimiento al trabajo realizado por los parlamentarios salientes.

    “Estamos a disposición de los nuevos legisladores y debemos dejar las oficinas e informes de manera transparente”, sostuvo.

