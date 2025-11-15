Exdiputado del MAS advierte conflictos si el nuevo gobierno no cumple con la nacionalización de vehículos indocumentados

El exdiputado y expresidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, advirtió en las últimas horas que habrá conflictos si el nuevo gobierno incumple su oferta electoral de nacionalizar los vehículos indocumentados. Aseguró que en el norte de Potosí el 100% de los motorizados no cuenta con papeles, situación que también se repite en algunas zonas de Oruro y Los Yungas de La Paz.

“Si no van a cumplir, van a tener problemas con los que se han comprometido. Por ejemplo, en el sector Yungas o en mi región de Potosí muchas familias tienen autos indocumentados”, declaró.

/// APC // LA PAZ ///