Exdiputado evista denuncia quiebra técnica de BoA y pide auditorías por riesgos operativos

El exdiputado del evismo, Santos Mamani, denunció este martes que la estatal Boliviana de Aviación (BoA) atraviesa una quiebra técnica y pidió a las nuevas autoridades del Legislativo iniciar auditorías por riesgos operativos. La denuncia se basa en información proporcionada por el propio personal de la empresa en el departamento de Cochabamba, según indicó.
“BoA está en una quiebra técnica por resultado negativo neto acumulado de 221,9 millones de bolivianos, con pérdidas proyectadas al cierre de 2025 de 350 millones de bolivianos y un patrimonio neto de 9 millones, que representa solo el 1% del activo total”, sostuvo.
/// CM // COCHABAMBA ///
