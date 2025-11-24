Exdirigente alteño alerta que detrás de Edmand Lara están Quintana y Evo Morales

El exdirigente alteño Roberto de la Cruz afirmó este lunes que el vicepresidente Edmand Lara estaría actuando bajo la influencia de Juan Ramón Quintana y Evo Morales, luego de que Lara volviera a cuestionar públicamente al presidente Rodrigo Paz y asegurara que “desde las sombras gobierna Samuel Doria Medina”. De la Cruz sostuvo que las acciones del vicepresidente replican patrones utilizados para desestabilizar gestiones pasadas.

“Detrás de Lara están Juan Ramón Quintana y Evo Morales, ya que los actos lo demuestran: mismos mensajes y discursos. Se está convirtiendo en un opositor que quiere desestabilizar, lo que demuestra que hay un plan”, afirmó.

