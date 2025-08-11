Close Menu
    lunes, agosto 11
    Política

    “Dictadura sindical”: Exdirigente cocalero denuncia presiones económicas en el trópico de Cochabamba para apoyar a Evo y al voto nulo

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Voto Nulo /Imagen Ilustrativa/ Fotos: KawsachunCoca/
    En las últimas horas, se conoció que dirigentes de las centrales Eterazama y Bolívar, en el trópico de Cochabamba, estarían siendo presionados con amenazas de multas de hasta Bs 5.000 si no asisten a actos políticos convocados en favor del expresidente Evo Morales o concentraciones por el voto nulo. Las denuncias, algunas anónimas, fueron respaldadas por Gregorio Mamani, exdirigente cocalero, quien acusó a la “plana mayor” del evismo de imponer estas sanciones. “En todos los bloqueos y vigilias siempre han sido sometidos nuestros hermanos, en este momento para el voto nulo están planificando hacer un control y obligar a todos a que voten contra la democracia. En muchas centrales ya han amenazado a las personas que no están de acuerdo”, declaró.

    /// CM // COCHABAMBA ///

