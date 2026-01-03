Exdirigente del Magisterio de Cochabamba rechaza movilizaciones contra el DS 5503 y advierte que las protestas son promovidas por Evo y Lara

El exejecutivo del Magisterio de Cochabamba, Elmer Revollo, expresó en las últimas horas su rechazo a las movilizaciones organizadas por diversos sectores en contra del Decreto Supremo (DS) 5503. Según Revollo, detrás de estas protestas se encuentra el expresidente Evo Morales. Además, señaló al actual vicepresidente, Edmand Lara, como uno de los promotores de las presiones.

«En el masismo está sumado también Edmand Lara, que al igual que Evo Morales, ha llamado a no rendirse y resistir con la movilización. Entonces, este grupo del masismo y Evo Morales, que están sepultados políticamente, intentan reflotar con la movilización», aseveró.

/// JCH // COCJHABAMBA ///