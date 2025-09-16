Exdirigente minero critica falta de liderazgo en la COB y su alineación con gobiernos del MAS

El exdirigente minero Froilán Fulguera afirmó este martes que el pensamiento obrero atraviesa un dilema, ya que, tras años de respaldo a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), hoy se percibe una falta de liderazgo en sus filas situación toma relevancia por la proximidad del congreso de la Central Obrera Boliviana (COB), que se realizará en Pando para elegir una nueva directiva.

“Falta lealtad al sindicalismo boliviano, falta liderazgo de los compañeros (…) ha habido una dejadez y un bajón político porque han apoyado a Evo, luego a Añez y Lucho Arce, pero no le han dado verdadero respeto a los trabajos ni a sus reivindicaciones”, declaró Fulguera a Fides Oruro.

/// JSM // ORURO ///