Exdirigente orureño afirma que el “proceso de cambio” está en caída por la soberbia de los dirigentes

El exdirigente campesino de Oruro, Poiter Layme, aseguró este martes que el llamado “proceso de cambio” atraviesa una etapa de caída debido a la soberbia de los dirigentes, quienes en los últimos años se olvidaron de las necesidades de sus bases y relegaron su participación en la toma de decisiones. Según afirmó, esa desconexión se reflejó en los resultados de las últimas elecciones presidenciales.

“Ojalá este gobierno concerte con las bases sociales y no con los dirigentes, porque hasta el momento los dirigentes grandes estaban engañando a sus bases; nunca eran orgánicos”, expresó.

/// JSM // ORURO ///