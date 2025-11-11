Close Menu
    Exdirigente orureño afirma que el “proceso de cambio” está en caída por la soberbia de los dirigentes

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Poiter Layme - Exdirigente campesino de Oruro
    Poiter Layme - Exdirigente campesino de Oruro

    El exdirigente campesino de Oruro, Poiter Layme, aseguró este martes que el llamado “proceso de cambio” atraviesa una etapa de caída debido a la soberbia de los dirigentes, quienes en los últimos años se olvidaron de las necesidades de sus bases y relegaron su participación en la toma de decisiones. Según afirmó, esa desconexión se reflejó en los resultados de las últimas elecciones presidenciales.

    “Ojalá este gobierno concerte con las bases sociales y no con los dirigentes, porque hasta el momento los dirigentes grandes estaban engañando a sus bases; nunca eran orgánicos”, expresó.

    /// JSM // ORURO ///

