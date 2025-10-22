Exfiscal de Tarija «prefiere pensar que su destitución fue una casualidad” y pide que equipo de fiscales siga en caso contra Evo

La exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, se pronunció este miércoles sobre su destitución por parte de la Fiscalía General del Estado, que decidió reemplazarla por José Mogro Palacios. Gutiérrez dijo que prefiere pensar que su salida fue una casualidad, aunque le habría gustado continuar con el seguimiento del caso contra el expresidente Evo Morales. También expresó su deseo de que los dos fiscales que investigan el caso no sean apartados del proceso.

“Se dieron las cosas así. Quiero pensar que es una casualidad; sin embargo, me hubiese gustado continuar para seguir con el caso. Espero que los nuevos fiscales, el nuevo fiscal departamental, continúe con esta investigación”, afirmó.

/// AM // FIDES ///