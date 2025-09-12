Exgerente de EMAPA reaparece, alega inocencia y asegura que responderá ante la Fiscalía

Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), reapareció este viernes tras su salida del cargo. En la oportunidad, alegó inocencia frente a las denuncias en su contra y aseguró que se presentará a las convocatorias de la Fiscalía, que lo investiga por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica durante su gestión.

“Vamos a aportar con todos los documentos que se han generado en la empresa, a través de la supervisión, fiscalización, el equipo de ingenieros y abogados que tiene la empresa”, sostuvo la exautoridad.

/// DPC // LA PAZ ///