Close Menu
    Radio online
    viernes, septiembre 12
    Seguridad

    Exgerente de EMAPA reaparece, alega inocencia y asegura que responderá ante la Fiscalía

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Franklin Flores - Gerente de Emapa
    Franklin Flores - Gerente de Emapa

    Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), reapareció este viernes tras su salida del cargo. En la oportunidad, alegó inocencia frente a las denuncias en su contra y aseguró que se presentará a las convocatorias de la Fiscalía, que lo investiga por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica durante su gestión.

    “Vamos a aportar con todos los documentos que se han generado en la empresa, a través de la supervisión, fiscalización, el equipo de ingenieros y abogados que tiene la empresa”, sostuvo la exautoridad.

    /// DPC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply