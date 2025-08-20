Exgobernador interino de Chuquisaca anuncia acciones legales contra Damián Condori por «usurpación de funciones»

El asambleísta departamental y exgobernador interino de Chuquisaca, Luis Ayllón, anunció que emprenderá acciones legales contra el gobernador electo Damián Condori, a quien acusa de usurpación de funciones tras retomar su cargo una vez recuperada su salud después de un accidente en junio. “Yo sigo trabajando, sigo coordinando con los municipios y vamos a reclamar en las instancias correspondientes la restitución del mismo. Se van a presentar procesos penales porque eso es lo que corresponde por los nombramientos ilegales que se están haciendo”, afirmó Ayllón.

