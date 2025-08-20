Close Menu
    Radio online
    miércoles, agosto 20
    Política

    Exgobernador interino de Chuquisaca anuncia acciones legales contra Damián Condori por «usurpación de funciones»

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Luis Ayllón y Damián Condori /Imagen Ilustrativa/
    Luis Ayllón y Damián Condori /Imagen Ilustrativa/

    El asambleísta departamental y exgobernador interino de Chuquisaca, Luis Ayllón, anunció que emprenderá acciones legales contra el gobernador electo Damián Condori, a quien acusa de usurpación de funciones tras retomar su cargo una vez recuperada su salud después de un accidente en junio. “Yo sigo trabajando, sigo coordinando con los municipios y vamos a reclamar en las instancias correspondientes la restitución del mismo. Se van a presentar procesos penales porque eso es lo que corresponde por los nombramientos ilegales que se están haciendo”, afirmó Ayllón.

    /// EUC // CHUQUISACA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply