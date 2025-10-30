Exmagistrada del TCP considera que informe del Senado sobre el 26J podría permitir la libertad provisional de los acusados

La exmagistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y senadora opositora, Silvia Salame, señaló que el informe aprobado por la Cámara de Senadores, que concluye que no existen pruebas ni evidencias de un intento de golpe de Estado el 26 de junio de 2024, podría servir como respaldo para la defensa de los acusados y detenidos por el caso 26J.

“Si bien no tiene la calidad de prueba, puede ser considerado un principio de prueba. Ellos pueden presentar ese informe para ser exonerados del proceso penal o, al menos, obtener la libertad provisional”, explicó.

/// EUC // CHUQUISACA ///