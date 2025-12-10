Close Menu
    Exministra denuncia “secuestro” de Luis Arce y fuentes policiales confirman su aprehensión

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia. / Foto: APG
    La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció este miércoles a través de sus redes sociales el “secuestro” del expresidente Luis Arce. Según afirmó, Arce fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz. Prada señaló que se enteró del hecho cuando el exmandatario se encontraba solo.

    “Me estoy dirigiendo a la FELCC, que es donde tenemos conocimiento que se lo habría llevado. Un secuestro ilegal que acaba de suceder cuando él se encontraba solo”, aseveró.

    Información extraoficial señala que la exautoridad fue aprehendida y llevada a la FELCC, donde habría ingresado en un vehículo negro.

    /// RCL // LA PAZ ///

