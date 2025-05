Exministro advierte que la brecha entre el dólar oficial y paralelo alimenta el contrabando de carburantes

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, alertó este martes que el contrabando de combustible en Bolivia se ha incrementado de forma alarmante debido a la depreciación del boliviano frente al dólar. Según explicó a Radio Fides, esta diferencia cambiaria genera márgenes de ganancia muy altos para los contrabandistas.

Ríos detalló que el litro de diésel subvencionado se vende a Bs 3,74 (unos $us 0,20 al tipo de cambio paralelo), mientras que en países vecinos puede comercializarse entre $us 1 y $us 1,20. Esto representa una ganancia de hasta $us 0,90 por litro, convirtiendo al contrabando en un negocio ilegal rentable y difícil de controlar.

/// GPP // LA PAZ ///