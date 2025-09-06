Exministro alerta posible desabastecimiento total de combustibles si no se aseguran contratos ni reservas

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, advirtió a Radio Fides que Bolivia enfrenta el riesgo de un desabastecimiento total de combustibles si el gobierno no deja contratos de importación firmados ni reservas aseguradas para la siguiente administración, según sus estimaciones, el país necesita al menos 10 millones de dólares diarios para mantener el suministro de gasolina y evitar una crisis mayor.

La advertencia se dio tras el anuncio del ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, quien afirmó que el abastecimiento está garantizado solo hasta el 8 de noviembre, último día de su gestión. Ríos calificó esta declaración como inoportuna. El exministro también alertó que el próximo gobierno enfrentará una situación crítica. Deberá asegurar la importación de combustibles, estabilizar la moneda y revisar el sistema de subsidios.

//GP//LA PAZ//