Expectativa en Santa Cruz por regreso del gobernador tras salir de Chonchocoro

Santa Cruz vive una jornada de expectativa por la llegada de su gobernador, quien retomará sus funciones luego de permanecer dos años y ocho meses en el penal de Chonchocoro, en La Paz. La población se concentra en la Casa de Gobierno y en el aeropuerto de Viru Viru para recibirlo y acompañar su retorno como primera autoridad del departamento. En el lugar se arma un escenario desde el cual se espera brinde sus primeras declaraciones. “Es un honor haber pasado dos años y ocho meses en esa cárcel por defender nuestra democracia”, expresó el gobernador al abandonar el recinto penitenciario.

//// FIDES ///