Experto advierte que el Gobierno de Arce violó la Ley 1670 al pignorar 6,6 toneladas de oro de las reservas internacionales

El exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Alejandro Vanegas, advirtió este jueves que el Gobierno del MAS pignoró 6,6 de las casi 23 toneladas de oro de las reservas internacionales sin la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), vulnerando lo establecido en la Ley 1670. Señaló que los exdirectivos realizaron operaciones irregulares para avalar esta garantía.

“Se habla de cerca de 6,6 toneladas con operaciones atípicas que estarían orientadas a una pignoración del oro, vulnerando la Ley 1670, donde toda venta y pignoración del oro debe tener autorización de la Asamblea”, afirmó.

// DP /// LA PAZ ///