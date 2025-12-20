Explotación ilegal de oro pone en riego al medio ambiente en el municipio fronterizo de Villazón

La explotación ilegal de oro en el municipio de Villazón, Potosí, especialmente en la zona de Pampa Tholar de las Vicuñas, genera preocupación sobre el impacto ambiental. El concejal Rubén Choque, de la Comisión de Asuntos Legales, explicó que la zona es parte de la Reserva Ecológica Municipal. Las denuncias llegaron a las autoridades locales, provenientes de la comunidad de Sicarari, en la zona oeste de la provincia, donde una empresa minera de origen desconocido estaría explotando oro sin licencia ni ficha ambiental. Además, el presidente del Sindicato Agrario, Ireneo Mamani, expresó su preocupación por la sequía y el uso indiscriminado del agua por parte de esta empresa.

A pesar de las preocupaciones, la actividad minera en la provincia creció en los últimos años, con 41 concesiones mineras, de las cuales 25 se mantienen operando, según el ingeniero Luis Farfán de la Secretaría de Desarrollo Productivo Municipal. La minería, tanto legal como ilegal, afecta negativamente los cultivos y la ganadería debido al uso de agua y los agentes contaminantes empleados en el proceso.

