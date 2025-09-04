Exprefecto de Beni pedirá reparación por 15 años de procesos judiciales sin juicio

El exprefecto del Beni y actual senador electo, Ernesto Suárez, anunció este jueves que solicitará una reparación por los procesos judiciales y los daños que sufrió durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Señaló que se le iniciaron más de 60 procesos sin que ninguno haya llegado a juicio.

“El juicio en teoría no debería durar más de tres años y mis juicios duran más de 14 años, entonces eso demuestra el uso abusivo de la fuerza a través del poder judicial y en su momento del Ministerio Público para hacer persecución y tenerlo a uno como me tienen a mí”, declaró Suárez.

