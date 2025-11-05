Expresidenta Añez recuperará su libertad mañana tras casi cinco años de reclusión; régimen penitenciario ya fue notificado

Después de más de cuatro años recluida en el penal de mujeres de Obrajes y luego en la cárcel de Miraflores de La Paz por diferentes procesos, la expresidenta Jeanine Añez recuperará su libertad tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que anuló su sentencia de diez años de prisión por el denominado “caso golpe II”. El Régimen Penitenciario ya fue notificado con el mandamiento de libertad y se prevé que, alrededor de las 10:00 de la mañana del jueves, la exmandataria abandone la cárcel, según informó el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

“Estamos cerrando el horario de atención en los juzgados; lo más seguro es que mañana en la mañana ya se cumpla el mandamiento, ya que es de cumplimiento obligatorio”, aseguró.

Por su parte, su hija, Carolina Ribera, expresó su alegría por la liberación de su madre. “Estoy llena de emoción porque mi madre al fin estará libre, después de cinco años. Ella tuvo razón e hizo un sacrificio muy grande”, afirmó.

// APC /// LA PAZ //