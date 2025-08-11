Close Menu
    lunes, agosto 11
    Política

    Expresidenta de COMCIPO insta a la población a cuidar el voto

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    COMCIPO /Imagen de referencia/
    Roxana Grass, expresidenta del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), pidió a la población estar vigilante del proceso electoral y cuidar el voto. Identifica como sospechoso el presunto ingreso masivo de extranjeros al país, especialmente venezolanos. “¿Será que el gobierno no quiere dejar el poder y por lo tanto quiere propiciar que exista convulsión o alguna estrategia de querer frenar las elecciones?”, cuestionó Grass y advirtió que, si se confirma un fraude, la ciudadanía saldrá a las calles en defensa de la democracia.

    /// GC // POTOSÍ ///

