Expresidenta de COMCIPO insta a la población a cuidar el voto

Roxana Grass, expresidenta del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), pidió a la población estar vigilante del proceso electoral y cuidar el voto. Identifica como sospechoso el presunto ingreso masivo de extranjeros al país, especialmente venezolanos. “¿Será que el gobierno no quiere dejar el poder y por lo tanto quiere propiciar que exista convulsión o alguna estrategia de querer frenar las elecciones?”, cuestionó Grass y advirtió que, si se confirma un fraude, la ciudadanía saldrá a las calles en defensa de la democracia.

/// GC // POTOSÍ ///