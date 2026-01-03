Expresidente de Diputados cuestiona que gobierno no formalice denuncias tras revelar corrupción de autoridades pasadas

El expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, advirtió sobre una posible fuga masiva de exfuncionarios del gobierno de Luis Arce una vez se cumpla el plazo de tres meses de arraigo dictado por ley. Choque considera que esta situación es consecuencia de lo que percibe como una «inacción» de las autoridades actuales, quienes, a pesar de haber revelado varios casos de corrupción, no formalizaron las denuncias ante el Ministerio Público.
“Está pecando de cómplice porque no está haciendo ninguna acción jurídica. No escucho que se hayan sentado denuncias formales ante el Ministerio Público para que este empiece a notificar a estas personas que presuntamente han incurrido en estos delitos”, afirmó.
/// DPC // LA PAZ ///
Facebook Comentarios