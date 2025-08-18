Expresidente del Colegio de Abogados de Tarija ve que la población muestra señales de cambio en su preferencia política

El expresidente del Colegio de Abogados de Tarija, Hermes Flores, resaltó este lunes que los resultados de las elecciones nacionales reflejan un cambio en la decisión del electorado, al no considerar a los “viejos políticos” y apostar por nuevas figuras. Destacó la victoria del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la participación de su candidato, Rodrigo Paz, en la segunda vuelta prevista para octubre. “No dejo de pensar individualmente que es una gran oportunidad para los tarijeños que Rodrigo Paz asuma la presidencia”, expresó.

/// DLR // TARIJA ///