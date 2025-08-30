Exrepresentante del Consejo de la Magistratura asegura que no corresponde juicio de responsabilidades contra presidente del TSJ

El exrepresentante del Consejo de la Magistratura, Porfirio Machado, considera que no corresponde juicio de responsabilidades contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, por el instructivo que ordena revisar las detenciones preventivas de los excívicos Fernando Camacho, Marco Pumari y la exmandataria Jeanine Áñez. En declaraciones a Radio Fides, Machado afirmó que Saucedo no cometió ningún delito ni violó los derechos de ninguna persona. Además, le dijo al jefe de bancada del MAS, José Luis Flores, quien había anunciado la denuncia contra el presidente del TSJ, se asesore y lea las normas antes de tomar acciones.

/// APC // LA PAZ ///