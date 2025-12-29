Exsenador advierte que la COB perjudica a las empresas mineras estatales y pide a COMIBOL que se haga cargo

El exsenador orureño Carlos Sandy expresó este lunes su preocupación por las movilizaciones en rechazo al Decreto Supremo 5503. Según Sandy, las protestas, promovidas por la Central Obrera Boliviana (COB), causan perjuicios y pérdidas económicas en las mineras estatales. En este contexto, el exparlamentario pidió que la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) tome el control de las empresas mineras estatales para aprovechar de mejor manera las cotizaciones internacionales y evitar más pérdidas.

“Lo que tiene que hacer la nueva administración es retomar Huanuni, COMIBOL debe retomar Huanuni, debe retomar la función de Vinto, debe retomar Colquiri, porque en los últimos 20 años prácticamente han manejado de manera independiente, han manejado los sindicatos”, aseveró a Fides Oruro.

/// JSM // ORURO ///