Exsenador Loza denuncia que el gobierno pretende cerrar el mercado de la coca de Sacaba

El exsenador del Movimiento al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, advirtió este jueves sobre intentos del gobierno para cerrar el mercado de la coca de Sacaba, en Cochabamba. Esta situación derivó en que los cocaleros del Chapare se declaren en estado de emergencia y activen vigilias en este punto de venta. Según Loza, el cierre podría concretarse este viernes.

“Rechazamos este instructivo que en el fondo está planteando el cierre del mercado legal de Sacaba. ¿A dónde vamos a llevar (la coca)? Entraremos en vigilia a partir de la tarde en el mercado legal de Sacaba”, sostuvo.

/// JCH // COCHABAMBA ///