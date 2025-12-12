Close Menu
    Exviceministro de Arce respalda investigación por el desfalco al Fondioc y pide incluir a exdirigentes campesinos

    Magin Herrera asume como viceministro de Medio Ambiente y Biodiversidad. Foto: Ministerio de Medio Ambiente
    El exviceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, expresó este viernes su respaldo a las investigaciones contra los responsables del desfalco al extinto Fondo Indígena. Señaló que quienes hayan cometido delitos deben enfrentar un proceso transparente y asumir las consecuencias por el daño causado a la institución y al país.

    “No hay perdón para nadie por dañar la imagen de una institución y al país, que con el proceder de estos actores se ve mal. Ojalá la justicia actúe bien, sin interesar su cargo; hay dirigentes que se aprovecharon de esa situación”, manifestó .

