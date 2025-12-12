Exviceministro Torrico afirma que hijos del expresidente Arce están en Bolivia y califica de ilegal el proceso por el caso Adán y Eva

El exviceministro Gustavo Torrico aseguró este jueves que los hijos del exmandatario Luis Arce continúan en Bolivia y negó que hayan escapado, como sostienen algunos sectores políticos. Señaló que se reunió con ellos la pasada jornada y afirmó que no existe motivo para que dejen el país, puesto que, según dijo, no cometieron delitos ni causaron daño económico al Estado.

“El tema Adán y Eva ni siquiera debería ser investigado, porque es una relación privada donde el Estado no tiene nada que ver”, afirmó Torrico, al cuestionar uno de los procesos que involucra a un hijo del expresidente.

// APC /// LA PAZ //