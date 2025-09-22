Exvocero del CONADE solicita información sobre juicios de responsabilidades con miras a posibles procesos contra Áñez, Morales y Arce

El exvocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), Manuel Morales, se presentó este lunes en la Asamblea Legislativa para solicitar información sobre la cantidad y el estado de los juicios de responsabilidades contra exautoridades del Estado. Según explicó, estos datos son necesarios con miras a posibles procesos contra los exmandatarios Jeanine Áñez, Evo Morales y Luis Arce.

“Mi objetivo es conocer cuántas causas de juicios de responsabilidades existen en la Asamblea Legislativa para poder analizar el qué va a pasar cuando se presenten las demandas de juicio de responsabilidades contra Áñez, Morales y Arce. Esperemos que el parlamento me pueda extender la información”, sostuvo.

/// APC // LA PAZ ///