Fabriles de Cochabamba advierten con cercar el Palacio de Gobierno en protesta contra el DS 5503

Abraham Anzaldo, ejecutivo de los Fabriles en Cochabamba, advirtió con un traslado masivo de trabajadores a la ciudad de La Paz para reforzar las medidas de protesta contra el Decreto Supremo (DS) 5503. Además, en caso de que no se atiendan sus demandas, los fabriles cercarán el Palacio de Gobierno. Anzaldo cuestionó que, a pesar de las observaciones realizadas por diferentes sectores sobre esta norma, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no haya intervenido para dejarla sin efecto.

“Estamos en pie de lucha y no vamos a permitir que la crisis vaya a espaldas de los trabajadores, que la crisis se cargue a la población en general. Vamos a seguir en emergencia, vamos a radicalizar las medidas de protesta”, precisó.

