Fabriles de Cochabamba denuncian vacaciones forzadas y despidos en medio de crisis económica

Los fabriles en Cochabamba denunciaron que algunas empresas están obligando a sus trabajadores a tomar vacaciones forzadas para luego despedirlos. Abraham Anzaldo, representante del sector, afirmó que no permitirán inestabilidad laboral y advirtió que podrían salir a las calles en protesta.

“Las fábricas en Cochabamba trabajan un 80% o 90% con materia prima importada y deben traerla de afuera; por eso, en algunos casos las han cerrado por falta de materiales. Les dicen que está en camino, pero no les informan cuándo llegará”, relató.

/// CM // COCHABAMBA ///