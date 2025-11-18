Fabriles de Cochabamba exigen ampliar investigación contra exejecutivos de la COB

El ejecutivo de los fabriles en Cochabamba, Abraham Anzaldo, afirmó este martes que la justicia debe ampliar la investigación contra Juan Carlos Huarachi, exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) contra otros exdirigentes implicados en la supuesta venta de ítems y medicamentos en la Caja Nacional de Salud (CNS). Señaló que la información recibida indica que varias personas habrían participado en estas irregularidades y que corresponde esclarecer los hechos.

“Se habla de exejecutivos que fueron parte de la corrupción; se nos informó que se vendieron ítems de la Caja Nacional de Salud. Si debe ampliarse la investigación, que se lo haga”, afirmó.

// JC /// COCHABAMBA//