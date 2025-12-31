Fabriles de Cochabamba viajarán a La Paz para apoyar las protestas de la COB y no descartan “cercar” Palacio de Gobierno

El dirigente de los fabriles en Cochabamba, Abraham Ansaldo, confirmó que la próxima semana el sector se trasladará hasta la ciudad de La Paz para apoyar las protestas promovidas por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo (DS) 5503. El representante señaló que las medidas incluyen la posibilidad de cercar el Palacio de Gobierno como parte de la movilización.

“Incluso hay artículos que están autorizando que saquen dinero de la Gestora Pública para pagar el bono PEPE. No pueden tocar el bolsillo de otros para dar bonos”, aseveró.

/// JCH // COCHABAMBA ///