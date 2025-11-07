Facultad de Economía de la UMSA rechaza anular la docencia del presidente Arce, quien continuará dando clases

La Carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) rechazó el pedido de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) de dejar sin efecto la docencia del presidente Luis Arce en esta casa de estudios. El vicepresidente saliente de la CUB, Hugo Quispe, informó en las últimas horas a Radio Fides que la UMSA no encontró una causal para retirar la carga horaria del mandatario, por lo que podrá continuar con sus labores académicas.

Quispe consideró lamentable que el aún presidente del país mantenga su condición de docente cuando deje la administración del Estado. Afirmó que Arce es responsable de la crisis económica que atraviesa Bolivia y cuestionó que siga vinculado a la enseñanza universitaria pese a esa situación.

/// APC // LA PAZ ///