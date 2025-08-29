Fallos favorables a Camacho, Pumari y Áñez no son definitivos; Procuraduría anuncia que agotará recursos para revertirlos

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, advirtió que los fallos judiciales favorables a la expresidenta Jeanine Áñez, al gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y al exlíder cívico Marco Pumari no son definitivos, ya que fueron apelados por el Estado. Señaló que agotarán todas las vías legales para revertir esas decisiones, en el marco del caso denominado «Golpe I». En respuesta, la defensa de Camacho acusó a Condori de abusar de las detenciones preventivas mediante el uso de “chicanas jurídicas”.

/// APC // LA PAZ ///