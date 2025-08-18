Falta de internet y mal clima afectaron transmisión del Sirepre en 53 actas de Potosí

Más de 800 operadores trabajaron en la transmisión de resultados preliminares para las elecciones presidenciales, pero en Potosí se presentaron dificultades en la entrega de datos de 53 actas. Según explicó el director del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de ese departamento, Kieffer Condori, la falta de señal de internet y las condiciones climáticas complicaron la labor en comunidades. “No hemos podido transmitir excepcionalmente 53 actas debido a que no existe señal de internet, acá en el Norte de Potosí había lluvias y estaba nevando, lo que ha dificultado un poco la transmisión”, señaló.

