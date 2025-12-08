FAM Bolivia reporta que el gobierno nacional mantiene una deuda de más de Bs 520 millones por concepto del IDH

Flavio Merlo, presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), informó este lunes que el gobierno nacional adeuda más de Bs 520 millones a las regiones del país por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Merlo señaló que esta deuda afectó principalmente a educación y la salud, mencionando que varios colegios se quedaron sin el desayuno escolar y que muchos hospitales carecen de medicamentos debido a la falta de recursos.

“Hay empresas que fueron contratadas a las que hay que pagar (…) nosotros hemos programado (presupuestos) con un costo que luego fue subiendo y eso nos ha complicado y lo mismo pasa con cemento y material de construcción”, aseveró.

/// DPC // LA PAZ ///