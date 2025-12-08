Close Menu
    Economía

    FAM Bolivia reporta que el gobierno nacional mantiene una deuda de más de Bs 520 millones por concepto del IDH

    Bolivia /dinero / 50/50 /Imagen de referencia/
    Flavio Merlo, presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), informó este lunes que el gobierno nacional adeuda más de Bs 520 millones a las regiones del país por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Merlo señaló que esta deuda afectó principalmente a educación y la salud, mencionando que varios colegios se quedaron sin el desayuno escolar y que muchos hospitales carecen de medicamentos debido a la falta de recursos.

    “Hay empresas que fueron contratadas a las que hay que pagar (…) nosotros hemos programado (presupuestos) con un costo que luego fue subiendo y eso nos ha complicado y lo mismo pasa con cemento y material de construcción”, aseveró.

