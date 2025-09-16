Familiares de reclusos toman el TDJ Potosí y exigen la abrogación de la Ley 348 e igualdad en la revisión de plazos procesales

Padres, madres, esposas e hijos de privados de libertad del Centro de Readaptación de Santo Domingo de Cantumarca, en Potosí, realizaron este martes una toma simbólica del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) como medida de protesta. Entre sus principales demandas están la abrogación de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y la igualdad de criterios por parte de las autoridades judiciales en la revisión de los plazos de detención preventiva.

“Estamos pidiendo por los derechos de nuestros maridos. Por un documento no están dando libertad a nuestros maridos. Queremos que se abrogue esa Ley 348”, expresó una de las esposas.

/// GC // POTOSÍ ///