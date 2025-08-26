Familiares y amigos del gobernador mantienen vigilia en espera de decisión sobre la detención de Camacho

Familiares, amigos y seguidores del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, instalaron este martes una vigilia en la Plaza 24 de Septiembre a la espera de la reanudación de su audiencia judicial. La sesión, que se desarrolla en el marco del caso denominado “Golpe I”, ingresó en cuarto intermedio y se retomará a las 14:00.

La audiencia se lleva a cabo en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyera revisar los plazos procesales en las detenciones preventivas no solo de Camacho, sino también del exlíder cívico de Potosí, Marco Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez.

/// ED // SANTA CRUZ ///